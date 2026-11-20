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20.11.2026 09:42:58
Chip-Lieferungen an China?: Kalifornien schaltet sich mit Ermittlungen in Nvidia-Affäre ein
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Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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16:00
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab (finanzen.ch)
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|Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
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06:00
|Can Nvidia learn from AIG’s mistakes? (Financial Times)
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01:42
|US approved sale of Nvidia and AMD chips to Chinese companies (Financial Times)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.ch)
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19.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
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Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.