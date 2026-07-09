Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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09.07.2026 15:12:36
Chip-Allianz: Micron unterstützt Globalwafers-Ausbau in den USA
Der US-Speicherchip-Hersteller Micron will mit Milliardeninvestitionen die US-Lieferketten für Halbleiter stärken.
Im Zuge des rasanten Ausbaus der weltweiten KI-Kapazitäten kommen Speicherchiphersteller wie Micron, Samsung schon länger mit der Produktion nicht hinterher. Gleichzeitig versuchen die USA schon länger ihre Abhängigkeit von Asien, insbesondere von China, bei Halbleitern zu verringern.
Globalwafers ist ein Konkurrent des deutschen Konzerns Siltronic , der ebenfalls Siliziumwafer herstellt, die dann von den Kunden zu Computerchips weiterverarbeitet werden. 2021 hatte Globalwafers versucht Siltronic zu übernehmen, was am Ende aber scheiterte.
/mis/nas/he
BOISE (awp international)
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