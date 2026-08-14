Chiome Bioscience gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chiome Bioscience gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4.030 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 126.5 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 113.1 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch