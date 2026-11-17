CHINYANG POLY-URETHANE hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 75.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 37.72 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 14.96 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.75 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch