CHINYANG POLY-URETHANE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CHINYANG POLY-URETHANE äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 95.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 23.47 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33.27 Prozent auf 14.93 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch