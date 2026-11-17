Chinyang hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 755.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 242.73 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 72.16 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 67.73 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch