Chino: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chino präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 47.53 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20.77 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19.86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.28 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.73 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch