Chino: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chino hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.23 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6.76 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9.05 Prozent auf 6.28 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch