Chino Commerical Bancorp (CA) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chino Commerical Bancorp (CA) liess sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chino Commerical Bancorp (CA) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Chino Commerical Bancorp (CA) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.400 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Chino Commerical Bancorp (CA) 7.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch