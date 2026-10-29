CHINHUNG INTERNATIONAL präsentierte Quartalsergebnisse

CHINHUNG INTERNATIONAL hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1005.08 KRW. Im Vorjahresviertel hatte CHINHUNG INTERNATIONAL 280.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 157.29 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 212.01 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch