08.01.2026 18:36:39
Chinesische Anta will Puma-Beteiligung von Pinault kaufen - Agentur
DOW JONES--Der chinesische Sportartikelhersteller Anta Sports Products hat einem Agenturbericht zufolge ein Kaufangebot für die 29-prozentige Puma-Beteiligung der französischen Milliardärsfamilie Pinault unterbreitet. Wie Reuters unter Berufung auf informierte Personen berichtet, hat der Jack-Wolfskin-Eigentümer sein Angebot bereits vor einigen Wochen vorgelegt. Auch die Finanzierung habe das in Hongkong börsennotierte Unternehmen bereits gesichert. Eine Antwort der Familien-Holding Artemis, die Angebote für ihre Puma-Beteiligung von über 40 Euro pro Aktie erwarte, stehe jedoch noch aus.
Sowohl Artemis als auch Puma lehnten eine Stellungnahme ab. Anta reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Puma-Aktie schloss 8,6 Prozent im Plus bei 24,37 Euro.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte bereits Ende August unter Verweis auf informierte Personen berichtet, dass Puma-Grossaktionär Pinault Optionen für den Sportartikelhersteller in Erwägung ziehe, darunter einen Verkauf der Anteile. Die Familie Pinault habe potenzielle Käufer wie die chinesischen Sportartikelhersteller Anta und Li Ning kontaktiert, um deren Interesse auszuloten. Schon damals hiess es, die Familie werde bei einem Verkauf wahrscheinlich einen erheblichen Aufschlag verlangen.
Ende November berichtete Bloomberg, dass Anta zu den Unternehmen gehört, die eine mögliche Übernahme von Puma prüfen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 08, 2026 12:36 ET (17:36 GMT)
