Chinese Universe Publishing and Media: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chinese Universe Publishing and Media hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chinese Universe Publishing and Media ein EPS von 0.080 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.68 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1.83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch