Chinatrust Financial hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 1.22 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chinatrust Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 1.28 TWD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89.02 Milliarden TWD – das entspricht einem Minus von 43.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157.42 Milliarden TWD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch