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21.09.2026 06:34:39
Chinas Zentralbank lässt Leitzinsen unverändert
DOW JONES--Chinas Zentralbank hat ihre Referenzzinssätze weiterhin nicht angetastet. Die People's Bank of China beliess den einjährigen Referenzzins (LPR - Loan Prime Rate) bei 3,00 Prozent. Auch der fünfjährige Satz verharrt bei 3,50 Prozent. Dieser Wert dient Banken vor allem als Massstab für langfristige Finanzierungen wie Immobilienkredite. Die Entscheidung der People's Bank of China (PBoC) fiel, obwohl wichtige Indikatoren in den vergangenen Monaten auf eine schwächelnde Binnennachfrage in China hinwiesen, einschliesslich des Konsums und der Investitionen. Da robuste Exporte das Wirtschaftswachstum aber absichern, rechnen Ökonomen in naher Zukunft nicht mit unmittelbaren Konjunkturmassnahmen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/cbr/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 21, 2026 00:34 ET (04:34 GMT)
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