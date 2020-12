Chinas Jilin macht aus eiskalten Ressourcen einen Hotspot der Industrie

CHANGCHUN, China, 30. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Mit dem Ziel, eine Weltklasse-Destination für Eis- und Schneetourismus aufzubauen, will die Provinz Jilin im Nordosten Chinas eine qualitativ hochwertige Schnee- und Eistourismus-Industrie aufbauen, die integrierte Entwicklung der mit Schnee und Eis verbundenen Industrien fördern, eine starke Schnee- und Eiswirtschaft aufbauen und den Übergang von der Eis- und Schnee-Industrie zur Wirtschaft verwirklichen, um die "kalte Ressource" Eis und Schnee in eine "heisse Industrie" zu verwandeln, so das Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Jilin.

Jilin nutzt die Chancen, die die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking mit sich bringen, und hat aktiv die Markenbildung „Olympische Winterspiele in Peking, Erlebnis in Jilin" gefördert, die Popularisierung von Eis- und Schneesportarten weiter vorangetrieben und den Einfluss einer Reihe von Eis- und Schneeaktivitäten gestärkt, wie z. B. Vasaloppet China International Skiing Festival, nationales Winterschwimm-Einladungsturnier, Internationales Winterdrachenbootrennen auf dem Songhua-Fluss, Winterangelfestival auf dem Chagan-See usw. Die Provinz hat fast 300 schnee- und eisbezogene Kultur-, Tourismus-, Sport-, Handels-, Bildungs- und andere Veranstaltungen ins Leben gerufen.

Jilin hat die Entwicklung und Aufwertung des Eis- und Schneesports, der Ausrüstungsherstellung, des Eis- und Schneetourismus und anderer Industrien umfassend gefördert, um „smart ice and snow" zu schaffen und die diversifizierte Verbreitung von Eis- und Schneeelementen in Jilin zu fördern. Als einzige Schnee-Themenmesse in China hat die Jilin International Snow and Ice Industry Expo bereits zum fünften Mal stattgefunden, mit insgesamt mehr als 1.500 teilnehmenden Marken, 466.000 Besuchern und einem Gesamtumsatz vor Ort von 852 Millionen Yuan.

In der neuen Schneesaison hat Jilin 32 Boutique-Routen für den Eis- und Schneetourismus geplant und 28 Vergünstigungen wie z.B. die Ausgabe von Gutscheinen für den Konsum von Eis und Schnee eingeführt, was die Hotelauslastung rund um die Eis- und Schneelandschaften auf mehr als 85 %, den Passagierfluss der umliegenden Einkaufszentren um 12 % und den Umsatz um 9,5 % ansteigen liess.

Die Provinz Jilin, die zwischen dem 41. und 46. nördlichen Breitengrad liegt, ist eine der „drei Pulverschneebasen der Welt", die alle natürlichen Vorteile von Pulverschnee, gefrorenem See, Reif und heissen Quellen in der Entwicklung der Schnee- und Eiswirtschaft konzentriert. Nach mehreren Jahren der Bemühungen hat die Provinz einen neuen Entwicklungspfad entwickelt, der auf Eis- und Schneetourismus, Sport und Kultur basiert, und eine „3+X" vollständige Industriekette gebildet, die von der Herstellung von Eis- und Schneeausrüstung, Handel, Transport, Intelligenz, Talenten usw. unterstützt wird.

In der Zwischenzeit hat Jilin den Aufbau der „Eis- und Schnee-Seidenstrasse" mit Jilin als Kern aktiv gefördert, die in Nordostchina angesiedelt und auf Nordostasien ausgerichtet ist, und hat die Zusammenarbeit und den Austausch mit den Eis- und Schneeländern entlang des Gürtels und der Strasse verstärkt, um die nordöstliche Region Chinas zu einem Hochland der chinesischen Eis- und Schneewirtschaft zu machen und eine weltweite Eis- und Schneewirtschaft aufzubauen, die mit Europa und Nordamerika vergleichbar ist.

Jilins gesamte Schneepisten bedecken eine Fläche von 1.050 Hektar, was etwa 20 % der Gesamtfläche des Landes ausmacht und den ersten Platz in China einnimmt. Seine Resorts haben die besten natürlichen Bedingungen und wettbewerbsfähige Qualität in Asien. Es verfügt auch über das weltweit vierte, Asiens erste All-Wetter-standardisierte Ski-Training. Während der Schneesaison 2018-2019 empfing die Provinz 84,3 Millionen Touristen und einen Umsatz von 169,8 Milliarden Yuan (26,2 Milliarden US-Dollar) im Eis- und Schneetourismus, was einem Anstieg von 62 % bzw. 86 % im Vergleich zu vor fünf Jahren entspricht und die Anerkennung als „Jilin führend in der Entwicklung von Chinas Eis- und Schneeindustrie" einbrachte.