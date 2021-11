Chinas Automarkt schwächelt, Tesla-Aktie vor richtungsweisendem Test

Chinas Wirtschaftswachstum verliert an Dynamik. Das zeigt sich auch bei den Autoabsätzen, die im Vorjahresvergleich einbrechen. Auch dem Elektroautobauer Tesla, der sich bislang auch recht erfolgreich gegen die Chip-Krise wehrt, setzt das negative Marktumfeld nun zu.

Während der globale Halbleiter-Mangel die weltweite Autoproduktion ausbremst, sorgt die zum Teil rasant wachsende Zahl an Corona-Infektionen für zunehmend verunsicherte Verbraucher. Abzulesen ist das an den jüngsten Zahlen des chinesischen Automarktes – und den entsprechenden Verkaufszahlen von Tesla.

Wie der chinesische Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) mitteilte, wurden im Oktober im Reich der Mitte 1,74 Millionen Fahrzeuge abgesetzt. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat entspricht das einem Rückgang von deutlichen 14 Prozent.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Diese negative Entwicklung geht auch am US-Autobauer Tesla nicht spurlos vorbei: Der Autokonzern von Elon Musk, jüngst erstmals mehr als eine Milliarde Dollar an der Börse wert, setzte im Oktober 54.391 in China produzierte Modelle ab. Im September waren es noch 56.000 gewesen. Tesla produziert in China in Shanghai die beiden Reihen Model 3 und Model Y für den dortigen Markt, den grössten Automarkt der Welt.

Tesla-Aktie bricht ein – neuer Test steht bevor

Die Aktie von Tesla hat von der Spitze knapp 20 Prozent verloren und startet einen leichten Abwärtstrend. Die Unterstützung bei 1.115 Dollar wurde dabei durchbrochen. Auch der MACD (Momentum) beginnt, zu fallen und signalisiert eine Schwächephase. Die Unterstützung bei knapp 1.000 Dollar hat gehalten, doch ein erneuter Test steht unmittelbar bevor. Die nächste Unterstützung liegt am Gap (s. Ellipse) knapp über 900 Dollar.

Am Erfolg von Tesla lässt sich auch mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäss den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäss den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

eToro ist eine Social-Trading- und Multi-Asset-Plattform, auf der Anleger weltweit Aktien, Kryptowährungen und zahlreiche andere Instrumente handeln können. Das große Ziel des Fintech-Unternehmens ist es, Barrieren auf den globalen Märkten zu beseitigen und das Online-Trading und -Investing transparenter und für jeden leicht zugänglich zu halten. Werden Sie auch einer von mehr als zehn Millionen Nutzern und profitieren Sie von der einfach zu nutzenden Plattform eToros.