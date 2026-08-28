China Zheshang Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Zheshang Bank hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.08 HKD. Im letzten Jahr hatte China Zheshang Bank einen Gewinn von 0.070 HKD je Aktie eingefahren.

China Zheshang Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.89 Milliarden HKD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.90 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch