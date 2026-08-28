China Zheshang Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Zheshang Bank präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 CNY gegenüber 0.060 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat China Zheshang Bank 29.44 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 31.42 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch