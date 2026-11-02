China Zheshang Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Zheshang Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.17 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte China Zheshang Bank 0.160 HKD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 33.84 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China Zheshang Bank einen Umsatz von 31.95 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch