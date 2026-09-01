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01.09.2026 06:37:00
China Yangtze Power: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
China Yangtze Power hat am 30.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.48 USD, nach 0.450 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.72 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.91 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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