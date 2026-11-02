China Yangtze Power vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

China Yangtze Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat China Yangtze Power im vergangenen Quartal 3.73 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Yangtze Power 4.06 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch