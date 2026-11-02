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02.11.2026 06:37:01
China Yangtze Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
China Yangtze Power hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0.47 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.620 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
China Yangtze Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25.13 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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