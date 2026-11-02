China Yangtze Power präsentierte Quartalsergebnisse

China Yangtze Power hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.73 Milliarden USD – eine Minderung von 8.15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.06 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch