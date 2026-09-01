China Yangtze Power legte Quartalsergebnis vor

China Yangtze Power hat am 30.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.450 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.99 Prozent auf 2.91 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch