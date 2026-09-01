China Yangtze Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Yangtze Power präsentierte in der am 30.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.33 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.320 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 19.82 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte China Yangtze Power 19.68 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch