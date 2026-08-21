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21.08.2026 06:37:00
China XD Electric vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
China XD Electric liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China XD Electric die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat China XD Electric 6.71 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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