China Wafer Level CSP: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

China Wafer Level CSP hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.10 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.150 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Wafer Level CSP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9.02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 342.5 Millionen CNY im Vergleich zu 376.4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch