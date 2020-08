China verurteilt Druck der USA auf Video-App Tiktok

PEKING (awp international) - China hat die USA für ihr Vorgehen gegen die populäre Video-App Tiktok kritisiert. Die Handlungen Washingtons würden gegen die Grundsätze der Marktwirtschaft und die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) verstossen, sagte Wang Wenbin, ein Sprecher des Pekinger Aussenministeriums, am Dienstag. Es handele sich um "pures Mobbing" der USA.

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, einen Kauf des US-Geschäfts der populären Video-App Tiktok durch eine amerikanische Firma eigenen Aussagen zufolge zu unterstützen. Er "hätte nichts gegen" die Übernahme durch Microsoft oder ein anderes US-Unternehmen, sagte Trump im Weissen Haus. Wenn es bis zum 15. September aber keine Einigung gebe, würde der Betrieb der Plattform in den Vereinigten Staaten eingestellt. Trump hatte zuvor am Wochenende mit einem Verbot der Plattform unter Verweis auf die Datensicherheit gedroht.

Scharfe Kritik äusserten auch Chinas Staatsmedien. China werde den "Diebstahl" eines chinesischen Technologieunternehmens durch die USA nicht akzeptieren, kommentierte die Tageszeitung "China Daily" am Dienstag in einem Leitartikel. China habe "viele Möglichkeiten", sich zu rächen.

