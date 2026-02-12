|
China verlangt Tests von Herstellern von Säuglingsmilch
Peking (awp/afp) - Die nationale Marktregulierungsbehörde Chinas hat die Hersteller von Säuglingsnahrung am Donnerstag aufgefordert, Tests durchzuführen, um die Toxine zu identifizieren, die bei einem weltweiten Rückruf von Säuglingsnahrung entdeckt wurden und die mit einem chinesischen Biotechnologieunternehmen in Verbindung gebracht werden
Seit Dezember haben mehrere Hersteller, darunter der Schweizer Konzern Nestlé, Säuglingsnahrung in über 60 Ländern zurückgerufen, die möglicherweise mit Cereulid verunreinigt ist.
Cereulid ist ein Toxin, das von bestimmten Stämmen des Bakteriums Bacillus cereus produziert wird und Übelkeit, Erbrechen und Durchfall verursachen kann. Peking habe "alle Hersteller angewiesen, Tests auf Cereulid durchzuführen", teilte die Staatliche Marktregulierungsbehörde am Donnerstag in einer Mitteilung mit.
In der Mitteilung werden keine chinesischen Unternehmen namentlich genannt. Der Rückruf hat jedoch die Aufmerksamkeit auf Cabio Biotech gelenkt, ein in Wuhan ansässiges Unternehmen und einer der weltweit grössten Produzenten von Arachidonsäure (ARA).
ARA ist eine Fettsäure, die hauptsächlich in Säuglingsnahrung und Lebensmitteln verwendet wird. Und in von Cabio Biotech hergestellter ARA wurde Cereulid nachgewiesen. Das chinesische Unternehmen hat sich bislang nicht öffentlich zur Situation geäussert.
China habe bislang keinen Fall einer Cereulid-Vergiftung durch den Verzehr von Säuglingsnahrung festgestellt, teilte die Aufsichtsbehörde weiter mit.
