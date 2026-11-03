China United Travel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

China United Travel präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 CNY. Im Vorjahresviertel hatte China United Travel -0.030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat China United Travel mit einem Umsatz von insgesamt 545.6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 325.99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch