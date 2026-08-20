China United Network Communications informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

China United Network Communications lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.07 CNY, nach 0.120 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 98.54 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 96.85 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch