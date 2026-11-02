China Three Gorges Renewables (Group) A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China Three Gorges Renewables (Group) A hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Three Gorges Renewables (Group) A ein EPS von 0.020 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Three Gorges Renewables (Group) A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.46 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 6.54 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch