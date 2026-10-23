China Textile Machinery gewährte Anlegern Blick in die Bücher

China Textile Machinery präsentierte am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China Textile Machinery einen Umsatz von 36.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch