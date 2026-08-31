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31.08.2026 06:37:00
China Television Media hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
China Television Media hat am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
China Television Media hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.070 CNY je Aktie gewesen.
China Television Media hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138.9 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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