China Suntien Green Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

China Suntien Green Energy stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 HKD gegenüber 0.040 HKD im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 3.38 Milliarden HKD, gegenüber 3.84 Milliarden HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11.98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch