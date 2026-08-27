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27.08.2026 06:37:00
China Suntien Green Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
China Suntien Green Energy hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.15 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.120 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 4.14 Milliarden HKD in den Büchern – ein Minus von 3.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Suntien Green Energy 4.28 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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