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27.08.2026 06:37:00
China Suntien Green Energy A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
China Suntien Green Energy A gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.13 CNY gegenüber 0.110 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.60 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 9.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.97 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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