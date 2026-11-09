China Steel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Steel lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Steel ein EPS von -0.160 TWD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat China Steel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 88.67 Milliarden TWD im Vergleich zu 73.52 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch