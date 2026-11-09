China Steel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China Steel hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.110 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.77 Milliarden USD – ein Plus von 12.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Steel 2.46 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch