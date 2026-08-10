China Steel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Steel stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.13 TWD. Im Vorjahresviertel hatte China Steel -0.120 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 88.84 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte China Steel 85.10 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch