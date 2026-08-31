China State Construction Engineering A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

China State Construction Engineering A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.22 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.370 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16.09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 552.97 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 463.99 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch