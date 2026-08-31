|
31.08.2026 06:37:00
China State Construction Engineering A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
China State Construction Engineering A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.22 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.370 CNY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16.09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 552.97 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 463.99 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag nach unten.