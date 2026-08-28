China Sports Industry Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Sports Industry Group hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

China Sports Industry Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 481.6 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 492.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch