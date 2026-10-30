China Spacesat stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China Spacesat hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.04 CNY. Im Vorjahresquartal hatte China Spacesat ebenfalls ein EPS von 0.040 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat China Spacesat 2.07 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.78 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch