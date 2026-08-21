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21.08.2026 06:37:00
China Spacesat: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
China Spacesat hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0.07 CNY. Im letzten Jahr hatte China Spacesat einen Gewinn von -0.010 CNY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat China Spacesat im vergangenen Quartal 1.28 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Spacesat 879.2 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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