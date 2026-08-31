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31.08.2026 06:37:00
China Southern Power Grid Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
China Southern Power Grid Technology A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.19 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat China Southern Power Grid Technology A im vergangenen Quartal 830.7 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Southern Power Grid Technology A 895.4 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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