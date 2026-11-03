China Southern Power Grid Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Southern Power Grid Technology A hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.28 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.200 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 981.1 Millionen CNY – ein Plus von 41.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Southern Power Grid Technology A 693.7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch