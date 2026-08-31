China Southern Airlines: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

China Southern Airlines stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.29 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das China Southern Airlines ein Ergebnis je Aktie von -0.040 CNY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.90 Milliarden CNY – ein Plus von 9.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Southern Airlines 42.88 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch