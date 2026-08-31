|
31.08.2026 06:37:00
China Southern Airlines: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
China Southern Airlines stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.29 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das China Southern Airlines ein Ergebnis je Aktie von -0.040 CNY vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.90 Milliarden CNY – ein Plus von 9.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Southern Airlines 42.88 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag nach unten.