China Southern Airlines: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

China Southern Airlines hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.03 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei China Southern Airlines ein EPS von 0.210 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52.53 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.37 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch