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27.08.2026 06:37:00
China South Publishing Media Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
China South Publishing Media Group hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.31 CNY gegenüber 0.360 CNY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 2.92 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 15.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China South Publishing Media Group 3.46 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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