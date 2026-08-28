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28.08.2026 06:37:00
China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group A hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.26 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.220 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 590.0 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 52.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.25 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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